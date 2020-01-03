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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-1-2020

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:30 ص
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أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدواجن اليوم 

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-1-2019 في الأسواق، وشهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات الشهر الجارى على الرغم من تصريحات وزارة الزراعة الخاصة برفع أسعار الدواجن لمواجهة خسائر المربين وجاءت أسعار الدواجن اليوم على النحو التالي:

 سعر كرتونة البيض اليوم 

 سجل سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 35 إلى 36 جنيه.
 سجل سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 35 إلى 37 جنيه.
 سجل سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.
 سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 3.50 إلى 4 جنيه.
 سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 2.5 إلى  3.00 جنيه.
 سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.00 إلى 3.50 جنيه.

أسعار الدواجن في السوق المحلى

سجل سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 22 إلى 23 جنيه.
سجل سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 31 إلى 32 جنيه.
سجل سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 14 إلى 18 جنيه.​​​​
سجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 24 إلى 28 جنيه.
 سجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 32 إلى 35 جنيه
 سجل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 32 إلى 35 جنيه
 سجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 37 إلى 39 جنيه
 سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 28 إلى 30 جنيه.
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الكلمات المفتاحية

كارتونة البيض سعر الكتكوت سعر الساسو اسعار الدواجن اسعار البيض

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