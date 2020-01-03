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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-1-2020

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:24 ص
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أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار اللحوم اليوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-1-2020 في الأسواق على استقرارها في السوق المحلى وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية بنسبة وصلت إلى 20 %، وكانت وزارة الزراعة قالت إن أسعار اللحوم تراجعت بنسبة 20%، وذلك بعد اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي، وننشر أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وجاءت على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-1-2020

 تراوحت سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو.
 تراوحت سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
 تراوحت سعر كيلو السجق ما بين 110-125 جنيها.
 تراوح سعر كيلو اللحم الضأن عند نحو 125 وحتى 150 جنيهًا
 تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
 سجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها.
 سجل سعر الكبدة البلدي 110 جنيه.
 سجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.
 سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه.
 سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه.
 سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.
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