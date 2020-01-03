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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة اشبيلية واتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر اتليتك

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:50 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة اشبيلية واتلتيك بيلباو يحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان مواجهة اليوم الجمعة بين فريقي إشبيلية وأتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة اشبيلية واتلتيك بيلباو ومن المقرر أن تنطلق قمة الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتبث أحداث اللقاء مباشرة عبر قناة بي ان سبورت3 الرياضية .

مشاهدة مباراة اشبيلية واتلتيك بيلباو ويدخل فريق إشبيلية هذا اللقاء قادمًا من فوز  على حساب فريق مايوركا بهدفين دون رد، و يسعي في هذه المباراة إلى الخروج بنقاطها الثلاث، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بفارق 5 نقاط عن متصدر الدوري نادي برشلونة.

مشاهدة مباراة اشبيلية واتلتيك بيلباو وفي الجانب الأخر، يحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز السابع  بترتيب جدول المسابقة برصيد 28 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات وسبعة تعادلات، وهزم في أربعة لقاءات، وقد تعادل في الجولة الماضية أمام ريال مدريد سلبيًا.

مشاهدة مباراة اشبيلية واتلتيك بيلباو يذكر أن نتيجة الفريقين في الموسم الماضي متعادلة حيث فاز فريق إشبيلية في الدور الثاني من بهدفين نظيفين، وهزم في الدور الاول من أتلتيك بيلباو بنفس النتيجة.

مشاهدة مباراة اشبيلية واتلتيك بيلباو موعد مباراة إشبيلية وأتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني: 
22:00 بتوقيت مصر و23:00 بتوقيت مكه المكرمة

مشاهدة مباراة اشبيلية واتلتيك بيلباوالقنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وأتلتيك بيلباو في الليجا اليوم الجمعة: 
beIN SPORTS HD3

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