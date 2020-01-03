"مامي كوسا" لحسن الشافعي وأحمد سعد تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

أطلق الفنان حسن الشافعي، أحدث أعماله وهي أغنية "مامي كوسا"، والتي يتعاون فيها مع المطرب أحمد سعد ومطرب المهرجانات الشعبية "إسلام كنكة" في أول لقاء يجمع بين الثلاثة.





واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ إطلاقها في1 يناير الجاري.







الأغنية من كلمات منة عدلي وإسلام كنكة، وألحان إسلام كنكة وأحمد سعد وخالد.





وكان الموزع الموسيقي حسن الشافعي قد قام بنشر البوستر الدعائي للأغنية والفيديو الخاص بها عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، منوهاً أن الأغنية سيتم الاعلان عنها في بداية عام 2020.



