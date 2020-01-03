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مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي الجمعة 2-1-2020 في كاس الحرمين الشريفين

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:31 ص
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مشاهدة مباراة الهلال والفيلصي نقدم لكافة متابعينا موعد مباراة الهلال والفيصلي السعودي الجمعة الموافق 4 يناير 2020 والتي تنطلق ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ،حيث تقام المباراة بين الفريقين في إطار كروي هام يبحث عنها كافة متابعي الساحرة السعودية المستديرة ،كما سوف نقوم بتقديم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيصلي والتشكيل المتوقع للفريقين.

مشاهدة مباراة الهلال والفيلصي تنطلق المباراة في لقاء قوي في دور السادس عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين نادي الهلال السعودي ونادي الفيصلي السعودي، يدخل نادي الهلال السعودي ليلعب أول مباراة له في العام الجديد أمام فريق الفيصلي، يبحث الهلال عن أول فوز للتأهل إلى الدور المقبل من الكأس.

تشكيل الهلال المتوقع
من المحتمل أن يلعب المدير الفني لنادي الهلال رازفان لوشيسكو بالتشكيل التالي اليوم:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني
الارتكاز: جوستافو كويلار، محمد كنو
الوسط الهجومي: سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، اندريه كاريلو
الهجوم: بافيتمبي جوميز
تشكيل الفيصلي المتوقع
من المحتمل أن يلعب نادي الفيصلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة
خط الدفاع: محمد قاسم النخلي – إيجور روسي – رافائيل سيلفا – خالد الغامدي
الارتكاز: كاليم هايلاند – رولي بونيفاسيا
الوسط: لويزينهو – يوسف الجبلي – خالد الكعبي
الهجوم: ويليام دي أوليفيرا
مشاهدة مباراة الهلال والفيلصييريد نادي الهلال تجنب الخسارة والخروج الغير متوقع مثل العام الماضي بعد الخسارة في نصف نهائي الكأس على يد فريق التعاون، يدخل رازفان بتشكيلته الأساسية بدون تبديلات.

مشاهدة مباراة الهلال والفيلصي سوف يغيب عن نادي الهلال اليوم كل من سلمان الفرج للإصابة وعبدالله عطيف للإصابة أيضا وكذلك كل من حسن كادش، وعمر خربين، وكارلوس إدواردو.

مشاهدة مباراة الهلال والفيلصي نادي الهلال يقدم أداء جيد جداً خلال الفترة الأخيرة خصوصاً بعد تحقيق لقب دوري أبطال أسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة الهلال والفيلصي موعد مباراة الهلال والفيصلي والقنوات الناقلة
المباراة ستكون على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، المباراة منقولة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى، لم يتم الإعلان عن معلق المباراة حتى الآن، لم يتم الإعلان عن حكم المباراة أيضا.

مشاهدة مباراة الهلال والفيلصي المباراة ستبدأ الساعة السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، الساعة السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت مصر، الساعة الثامنة وخمسون دقيقة بتوقيت الإمارات.

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