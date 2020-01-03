مشاهدة مباراة الهلال والفيلصي بث مباشر (KSA) AL HILAL ) كورة لايف رابك ماتش الهلال والفيصلي اليوم الجمعة

بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث حي مباراة الهلال في كاس خادم الحرمين الشريفين اليوم الجمعه 3-1-2020 يواجه نادي الهلال السعودي نظيره الفيصلي، بالمباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.





مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي وتقام مباراة الهلال والفيصلي على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات المسابقة السعودية.





مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي وكان الهلال قد تأهل لدور الـ16 من بطولة الكأس بعد تخطيه لفريق الجبلين بنتيجة 4-2، بينما تأهل الفيصلي على حساب نجران بعد الفوز بنتيجة 3-1، بمواجهات دور الـ32.





مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم

تقام مباراة الهلال والفيصلي في تمام الساعة 06:50 بتوقيت القاهرة، و07:50 بتوقيت الرياض.





مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين

تذاع مباراة الهلال والفيصلي على قناة Ksa sports HD1 ضمن منافسات الكأس السعودي.



