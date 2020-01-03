Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والفيصلي بث مباشر (تغطية خاصة) منقولة عبر KSA 1HD المفتوحة

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يستعد نادي الهلال لخوض مباراة نارية ضد الفيصلي يوم الجمعة 3 يناير القادم وذلك يأتي في إطار منافسات مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

يستضيف ملعب الملك سلمان، مباراة الهلال ضد الفيصلي يوم الجمعة القادم وذلك عند تمام الساعة الـ6:50 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:50 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:50 بتوقيت أبو ظبي.

وينتظر أن يتم نقل مباراة الهلال مع الفيصلي في دور الـ16 عبر البث المباشر على القناة السعودية الرياضية الأولى.

وكان الهلال قد تأهل لهذا الدور من كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على الجبلين بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين.

ويسعى نادي الهلال لمواصلة مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين على أن يتوج باللقب علماً بأن آخر مرة حصد فيها الزعيم تلك الكأس في عام 2017.

فيما استطاع نادي الفيصلي أن يحجز مقعده في دور الـ16 عقب انتصاره على جدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بدور الـ64 من البطولة.

وانطلقت مباريات دور الستة عشر يوم الإثنين 23 ديسمبر الماضي بفوز أبها على التعاون بهدف نظيف وانتصار النصر على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث حي مباراة الهلال والفيصلي

أخبار تهمك

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 18 ساعة

رابط مباشر الآن مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت حصري ليفربول اليوم بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 7 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 8 ساعات

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 10 ساعة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. الأمطار تعود

منذ ساعة و 28 دقيقة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - الهلال 4 × 1 عرعر | كأس خادم الحرمين الشريفين

أهداف مباراة - الهلال 4 × 2 الجبلين | دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين

كأس الملك| الهلال يقسو على الجبلين برباعية قاتلة ويتأهل إلى دور الـ16

أهداف مباراة - ضمك 2 × 4 النصر | دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد الفيصلي مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

مشاهدة مباراة الهلال والفيلصي بث مباشر (KSA) AL HILAL ) كورة لايف رابك ماتش الهلال والفيصلي اليوم الجمعة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:34 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

10:55 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status