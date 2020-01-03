مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الفيصلي بث مباشر Al Hilal SFC الهلال السعودي

مشاهدة مباراة اهلال والفصيصلي اليوم موعد مباراة الهلال والفيصلي، حيث يواجه نادي الهلال السعودي، نظيره فريق الفيصلي، في مباراة هامة وقوية ومثيرة بين الفريقين، وذلك في المباراة المقرر لها بين الهلال والفيصلي، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، من مساء يوم الجمعة، الموافق 3 يناير الجاري، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، مشاهدة مباراة اهلال والفصيصلي اليوم





مشاهدة مباراة اهلال والفصيصلي اليوم وكان الهلال السعودي قد حقق انتصارًا تاريخيًا وكبيرًا على فريق العدالة بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء يوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعي الزعيم لتحقيق الفوز والتأهل لدور ربع النهائي من كأس الملك، ويأمل فريق الفيصلي لتحقيق الفوز وتحسين موضعه، حيث يحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة. مشاهدة مباراة اهلال والفصيصلي اليوم مشاهدة مباراة اهلال والفصيصلي اليوم





مشاهدة مباراة اهلال والفصيصلي اليوم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين الهلال والفيصلي، عبر قناة “الرياضية السعودية”، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، مشاهدة مباراة اهلال والفصيصلي اليوم



