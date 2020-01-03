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إصابة 8 إثر حادث سيارة بسوهاج

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:39 ص
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الحادث
الحادث
أبورية حسين
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أصيب 8 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم بالطريق الزراعي الغربي، بناحية نجع الهش بمركز العسيرات في محافظة سوهاج، إثر الاتصدام بعامود إنارة على جانب الطريق، وانقلابها بالزراعات المجاورة.

وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام، وتقديم العلاج اللازم، وصدر لهم تصريح بالخروج، ما بعض الحالات التي تم حجزها تحت الملاحظة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بأنه في أثناء سير سيارة ملاكي سوهاج، قيادة "عبد المسيح. ف" 29 عامًا، عامل ويقيم بناحية عزبة النمر، دائرة مركز المنشاة، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ، واصطدمه بعمود إنارة، على جانب الطريق، وانقلابها بالزراعات المجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث، إصابة كل من قائد السيارة و"ماري. س" 55 عامًا، ربة منزل، و"دميانة. ع" 29 عامًا، ربة منزل و"صباح. ف" 40 عامًا ربة منزل، و"ونس. ا" 9 سنوات، و"دميانة. ع" 12 سنوات طالبة، و"سارة. ع" 3 سنوات، و"ماري. ع" 59 عامًا، و"شنودة. ع" 3 سنوات، ويقيمون بالناحية ذاتها، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبسؤال قائد السيارة والمصابات، من الثانية حتى الرابعة، قرروا بمضمون ما تقدم، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، وإخطار هندسة كهرباء العسيرات، لاتخاذ اللازم، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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