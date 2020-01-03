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داليا البحيري تكشف تفاصيل وفاة ابنتها

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:28 ص
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بوابة الفجر
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كشفت الفنانة داليا البحيري، تفاصيل وفاة ابنتها الأولى خديجة نتيجة إصابتها بالسرطان، مؤكدة أن الله تعالى رحمها من معاناتها واختار لها الراحة من أي أوجاع وآلام.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، "خديجة، لو كانت عاشت كانت هتتعب أكتر وأنا كنت هتألم في كل مرة هشوفها بتتوجع".

وتابعت: "الله سبحانه وتعالى كريم، منحني أكبر طاقة لما اختبرني بوفاة خديجة،، كانت وديعة ربنا استردها"، مؤكدة أن الله تعالى عوضها عند وفاة خديجة، بابنتها الثانية قسمت. 


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منوعات فن داليا البحيري الفجر الفني

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