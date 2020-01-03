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إيران تعلن الحداد 3 أيام عقب اغتيال سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:23 ص
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المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي
المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي
الفجر
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أعلن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الحداد لمدة ثلاثة أيام عقب اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، مشددًا على أن رد إيران على اغتياله سوف يكون "ساحقًا"، وفقا لما أفادت به قناة روسيا اليوم في خبر عاجل.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤوليتها عن مقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا، قالت فيه: بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملًا دفاعيًّا حاسمًا، لحماية الأمريكيين في الخارج عبر قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية."

في أول رد فعل من الحرس الثوري الإيراني، أكد أن الولايات المتحدة تتحمل تبعيات الاغتيال، متوعدًا بـ"انتقام عنيف".
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الكلمات المفتاحية

قاسم سليماني اغتيال قاسم سليماني إيران

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