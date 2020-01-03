تحويلات مرورية بشارع النزهة





بينما القادم من محور العروبة، باتجاه ميدان تريومف، عليه الدخول يمينًا، شارع نخلة المطيعي، فمناطق ميدان تريومف.





ومن المقرر أن تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية لإرشاد قائدي السيارات بتلك المناطق.

في حين يسلك القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ألماظة ويرغب في الوصول لميدان تريومف، شارع أبو بكر الصديق فمسطح كوبري عثمان بن عفان، فيمينا شارع عثمان بن عفان إلى ميدان تريومف.