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تحويلات مرورية بشارع النزهة
الجمعة 03/يناير/2020 - 07:23 ص
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داليا عادل
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تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية، لمدة يوم، بسبب تنفيذ أعمال خط مياه بشارع النزهة، الأمر الذي يتطلب غلق حركة المرور بالشارع، بالوصلة المحصورة من ميدان تريومف إلى ميدان الطيران، من الساعة 2 صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة 7 مساء اليوم نفسه.
القادم من ميدان تريومف ويرغب في الوصول إلى ميدان الطيران، ينبغي له سلوك شارع عثمان بن عفان حتى ميدان الإسماعيلية والدوران والعودة يمينًا شارع أبو بكر الصديق إلى ميدان الطيران.
القادم من ميدان تريومف ويرغب في الوصول إلى ميدان الطيران، ينبغي له سلوك شارع عثمان بن عفان حتى ميدان الإسماعيلية والدوران والعودة يمينًا شارع أبو بكر الصديق إلى ميدان الطيران.
في حين يسلك القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ألماظة ويرغب في الوصول لميدان تريومف، شارع أبو بكر الصديق فمسطح كوبري عثمان بن عفان، فيمينا شارع عثمان بن عفان إلى ميدان تريومف.
بينما القادم من محور العروبة، باتجاه ميدان تريومف، عليه الدخول يمينًا، شارع نخلة المطيعي، فمناطق ميدان تريومف.
ومن المقرر أن تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية لإرشاد قائدي السيارات بتلك المناطق.
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