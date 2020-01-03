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عاجل.. الحرس الثوري يهدد بـ"انتقام عنيف" ردًا على اغتيال سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:22 ص
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الحرس الثوري
الحرس الثوري
الفجر
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توعد الحرس الثوري الإيراني بـ"انتقام عنيف" ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، كما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

من جانبه، أعلن البنتاجون الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبها ومصالحها في جميع أنحاء العالم.

كانت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، أعلنت عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، أثناء استقبال ضيوف مهمين، فيما قالت مصادر إن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنها أحجمت عن تحديد هويتهما.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما.

وأعلن البنتاجون الأمريكي، مسؤوليته مسئوليته عن عملية استهداف قائد فيلق القدس الإيراني، مشيرا إلى أن العملية تمت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعد "سليماني" من أخطر القادة العسكريين الإيرانيين والذي تتهمه الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الصراع في سوريا.
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الكلمات المفتاحية

كاتيوشا الولايات المتحدة الحرس الثوري اغتيال قاسم سليماني

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