شقيقة دنيا بطمة تنهار بسبب أزمة الأخيرة

ظهرت شقيقة دنيا بطمة، في مقطع فيديو جديد تطرقت خلاله إلى ما يتم تداوله حاليًا من أخبار عن تورط الفنانة في قضية حساب فضائح المشاهير "حمزة مون بيبي".

ودعت المتابعين وهي تبكي إلى الكف عن إطلاق الشائعات عن شقيقتها، كما أكدت أنها وأفراد عائلتها لو كانوا لا يخافون الموت لأقدموا على الانتحار.





وأوضحت أن الفنانة بخير وأنها لم تسجن ونفت علاقتها بالحساب، لافتة إلى أن ثمة من يريد تحقيق الشهرة على حسابها.





وحقق المقطع على أحد الحسابات التي استعادته على "إنستغرام" أكثر من 72 ألف مشاهدة.







