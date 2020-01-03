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فيلمان روسيان يتصدران قائمة أكثر أفلام الأسبوع الماضي دخلا

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:29 ص
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بوابة الفجر
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احتل فيلم "خولوب" "العبد" و"اتحاد الإنقاذ" الروسيان المركزين الأول والثاني من حيث إيرادات شباك التذاكر في دور السينما الروسية في الفترة ما بين 26 و29 ديسمبر.

وتصدر شباك التذاكر الروسي للأسبوع الماضي فيلم "العبد" الكوميدي للمخرج الروسي، كليم شيبينكو، والذي جنى خلال 4 أيام فقط مبلغا قدره 315.5 مليون روبل.

ويروي الفيلم الكوميدي الخيالي الذي بدأ عرضه في روسيا يوم 26 ديسمبر قصة زيارة شاب روسي ثري لعصر لقرون الوسطى في روسيا وهناك تم أسره وتحويله إلى عبد.

أما فيلم "اتحاد الإنقاذ" التاريخي للمخرج ، أندريه كرافتشوك، الذي جنى خلال 4 أيام مبلغا قدره 126.8 مليون روبل فيروي قصة ثورة الضباط الأحرار الروس في ديسمبر عام 1825.

أما فيلم "حرب النجوم" الأمريكي فشغل المرتبة الثالثة فقط في قائمة الأفلام المتصدرة شباك التذاكر الروسي.

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