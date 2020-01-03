فيلمان روسيان يتصدران قائمة أكثر أفلام الأسبوع الماضي دخلا

احتل فيلم "خولوب" "العبد" و"اتحاد الإنقاذ" الروسيان المركزين الأول والثاني من حيث إيرادات شباك التذاكر في دور السينما الروسية في الفترة ما بين 26 و29 ديسمبر.





وتصدر شباك التذاكر الروسي للأسبوع الماضي فيلم "العبد" الكوميدي للمخرج الروسي، كليم شيبينكو، والذي جنى خلال 4 أيام فقط مبلغا قدره 315.5 مليون روبل.

ويروي الفيلم الكوميدي الخيالي الذي بدأ عرضه في روسيا يوم 26 ديسمبر قصة زيارة شاب روسي ثري لعصر لقرون الوسطى في روسيا وهناك تم أسره وتحويله إلى عبد.

