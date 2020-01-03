Advertisements
Advertisements
Advertisements

سر إلغاء إعلامية شهيرة زفافها قبل يومين من موعده

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:00 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، أن الإعلامية المغربية مريم سعيد خسرت وظيفتها في قنوات MBC كما خسرت زواجها قبل إتمامه بيومين بسبب صور نشرت لها على  حساب الفضائح "حمزة مون بيبي".

وأثار المقطع جدلاً كبيراً في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" حيث حقق نسبة مشاهدة عالية.

ويشار إلى أن الفنانة المغربية وشقيقتها خضعتا مؤخراً للتحقيق على ذمة هذه القضية.
 
 وانتشر في وقت سابق فيديو لهما وهما تخرجان من مكان التحقيق وتحاولان تجنب لقاء الصحافيين وما زالت القضية تتفاعل ب




Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات مريم سعيد فنان حمزة مون بيبي

أخبار تهمك

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 9 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 6 ساعات

يلا كوره Watch Live| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. بأعلى جودة HD

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

رابط مباشر الآن مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت حصري ليفربول اليوم بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 11 ساعة

اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 11 ساعة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

زواج الإعلامية مريم سعيد سرًا من دبلوماسي عربي.. تعرف على التفاصيل

ملكة جمال تراث وفلكلور فلسطين تكشف عن التجربة القاسية التي مرت بها

"تحت السيطرة" لـ نيللي كريم وظافر العابدين يوميًا على "MBC مصر2"

فنان سوري يكشفُ تفاصيل زواجه السّريّ من ليلى علوي

أنباء عن زواج محمد رشاد ومي حلمي "سرًا" والسبب!

مريم أيوب: ندمت على زواجي مبكرا.. وهذا سر مشاركتي في مسابقة ملكة جمال التراث

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:34 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

10:55 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status