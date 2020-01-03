سر إلغاء إعلامية شهيرة زفافها قبل يومين من موعده





كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، أن الإعلامية المغربية مريم سعيد خسرت وظيفتها في قنوات MBC كما خسرت زواجها قبل إتمامه بيومين بسبب صور نشرت لها على حساب الفضائح "حمزة مون بيبي".





وأثار المقطع جدلاً كبيراً في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" حيث حقق نسبة مشاهدة عالية.





ويشار إلى أن الفنانة المغربية وشقيقتها خضعتا مؤخراً للتحقيق على ذمة هذه القضية.

وانتشر في وقت سابق فيديو لهما وهما تخرجان من مكان التحقيق وتحاولان تجنب لقاء الصحافيين وما زالت القضية تتفاعل ب















