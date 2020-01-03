Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرسنال يعلن غياب نجمه 9 أشهر للإصابة

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:00 ص
Advertisements
ارسنال
ارسنال
وكلات
Advertisements
كشف نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مدافعه كالوم شامبرز، سيغيب عن الفريق لمدة تسعة أشهر، عقب إجرائه جراحة في الركبة.

وذكر أرسنال أن شامبرز، 24 عاما، عانى من قطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، وذلك خلال المباراة التي خاضها الفريق أمام تشيلسي يوم الأحد الماضي في مسابقة الدوري.

وجاء ايضا أرسنال:"كالوم أجرى جراحة ناجحة في لندن صباح اليوم الخميس".

واختتم:"من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التأهيل ما بين ستة وتسعة أشهر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيونايند تشيبسي ارسنال

أخبار تهمك

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 9 ساعات

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 16 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 11 ساعة

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 6 ساعات

رابط مباشر الآن مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت حصري ليفربول اليوم بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 6 ساعات

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 11 ساعة

يلا كوره Watch Live| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. بأعلى جودة HD

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لناشئ الأهلي

لويس كوك يغيب عن بورنموث لنهاية الموسم

ضربة قوية لـ"أرسنال".. تأكد غياب نجم الفريق حتى نهاية الموسم

عودة سعد سمير وكريم نيدفيد بعد الجراحة في ألمانيا

بديل أسينسيو في ريال مدريد.. 5 مرشحين لخلافة النجم الإسباني في البرنابيو

ريال مدريد يحدد 6 بدلاء لأسينسيو

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:34 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

09:56 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

10:55 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status