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عاجل.. ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3% بعد مقتل قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:48 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما، كما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون العراقي، قبل قليل، مقتل كلا من: قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما.

كشفت قناة العربية في خبر عاجل، عن مقتل كلا من: قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما. 

كانت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، أعلنت عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، أثناء استقبال ضيوف مهمين، فيما قالت مصادر إن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنها أحجمت عن تحديد هويتهما.

ويعد "سليماني" من أخطر القادة العسكريين الإيرانيين والذي تتهمه الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الصراع في سوريا.
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الكلمات المفتاحية

كاتيوشا قاسم سليماني العراق أخبار

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