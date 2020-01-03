عاجل.. أزمة في برشلونة بسبب مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

تسبب حضور نجم برشلونة الإسباني مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي أمس الأربعاء على ملعب "الإمارات" في جدل كبير بين جماهير الجانرز التي تريد تدعيم صفوف فريقها بصفقات قوية خلال الفترة المقبلة.





وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الفرنسي صامويل أومتيتي تواجد في مدرجات ملعب "الامارات" أمس لحضور لقاء ارسنال ومانشستر يونايتد، وذلك آثار الكثير من التكهنات بخصوص إمكانية انتقاله لأحد الفريقين.





وأكدت الصحيفة أن جماهير أرسنال نظمت مظاهرة الكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طالبت إدارة النادي الإنجليزي بضرورة التحرك للتعاقد مع أومتيتي من برشلونة، وذلك لتدعيم خط دفاع الفريق في الفترة المقبلة، والذي يعاني بشكل كبير بالموسم الحالي.





وانتشرت العديد من التغريدات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تطلب ضم "أومتيتي" لصفوف أرسنال، بينما أوضح البعض الآخر أن سبب حضور نجم برشلونة المباراة هو كونه صديقا للاعب ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال، وحضر لمؤازرته في مباراته الهامة ضد اليونايتد.





ويبحث نادي أرسنال بقيادة مدربه الجديد مايكل أرتيتا عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال الفترة المقبلة في مقدمتها التعاقد مع مدافع جديد لتدعيم دفاعات الفريق الإنجليزي.





وكان الفرنسي صامويل أومتيتي ارتبط بالانتقال لصفوف أرسنال أو مانشستر يونايتد في وقت سابق، ولكن الصفقة لم تتم، واستمر اللاعب مع الفريق الكتالوني.





ويحتل فريق أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 27 نقطة.