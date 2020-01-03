إتلاف لوحة لبيكاسو ثمنها 26 مليون دولار





وجهت شرطة لندن تهمة جنائية لرجل بإتلاف لوحة للفنان العالمي الشهير بابلو بيكاسو، تقدر قيمتها بحوالي 26 مليون دولار، أثناء عرضها في معرض "تيتم ودرين" في العاصمة البريطانية.





ووفقا لتقارير، فقد تم تخريب لوحة "تمثال نصفي لامرأة" للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، التي رسمها بألوان زيتية قبل نحو 75 عاما، يوم السبت، خلال عرض مفتوح للجمهور.





ومثل الشاب شاكيل ريان ماسي، البالغ من العمر 20 عاما وهو من شمال غربي لندن، أمام محكمة الصلح في كامبرويل غرين يوم الاثنين، بتهمة "الأضرار الجنائية"، لكنه قال إنه سينكر التهمة الموجهة إليه.





وتخضع اللوحة "تمثال نصفي لامرأة" حاليا، لعملية تقييم من قبل خبراء الحفظ وفريق الصيانة التابع لمتحف "تيت موديرن"، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.



