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بالأسماء.. ريال مدريد يستقر على الإطاحة بثلاث نجوم في الميركاتو

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:56 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للإطاحة ببعض لاعبيه خارج قلعة "سانتياجو برنابيو" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد استقر على اسماء بعض اللاعبين المرشحين بقوة للرحيل عن النادي الملكي خلال الميركاتو الشتوي الجاري نظرًا لعدم الحاجة لجهودهم في الفترة المقبلة.

ويريد ريال مدريد التخلص من بعض لاعبيه الذين خرجوا من حسابات "زيدان" مؤخرًا، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري الاسباني، ودوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

واللاعبين المرشحين لمغادرة ريال مدريد هم:

- خيسوس فاييخو:

يريد فريق ريال مدريد إنهاء إعارة لاعبه الإسباني "فاييخو" من نادي وولفرهامبتون بسبب ابتعاده عن المشاركة في مباريات فريقه بالدوري الإنجليزي، ويرغب النادي الملكي في إعارة اللاعب لفريق آخر في ظل اهتمام ناديي اينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج بالتعاقد مع اللاعب.

- إبراهيم دياز:

المرشح الثاني لمغادرة ريال مدريد في يناير الحالي اللاعب إبراهيم دياز والذي يعاني من قلة المشاركة مع الفريق الملكي، حيث لم يشارك سوي في 4 مباريات فقط مع الفريق.

- ماريانو دياز:

وتضم قائمة المرشحين للرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو" هذا الشتاء اللاعب ماريانو دياز والذي لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق في الموسم ا لحالي.

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