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حلمي بكر يكشف حقيقة إنجابه طفلا جديدا

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:22 ص
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بوابة الفجر
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كشف الموسيقار الكبير حلمى بكر، حقيقة الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول إنجابه طفلًا جديدًا

وأكد في تصريحات صحفية، أن جميع ما أشيع لا يتعدى كونه شائعات، موضحًا أن الهدف ورائها تشويه صورته.

وأشار إلى أنه مطلق منذ عامين ولم يتزوج مرة أخرى، مجددًا نفيه لهذه الشائعات التي وصفها بالسخيفة. 

كان الموسيقار حلمي بكر، اتهم في يوليو الماضي طليقته سماح القرشي بالاعتداء البدني عليه.

وعاينت النيابة العجوزة، من جانبها شقة بكر، بعد واقعة الاعتداء عليه داخل شقته من طليقته وآخرين من البلطجية، وكانت هناك آثار لتدمير أثاث الشقة وبعثرة محتوياتها، لكتابة تقرير وافٍ عن الواقعة، وأنه سيتم استدعاء طليقة الموسيقار.

وكانت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، سمعت أمس السبت، لأقوال الموسيقار حلمي بكر، بعد التعدي عليه داخل شقته ومحاولة لاختطاف ابنته "ريهام" من قبل طليقته "سماح عبد الرحمن القرشي".

وكشفت التحقيقات أن الاعتداء كان في تمام الساعة الـ10 مساءً واستمر حتى الساعة الـ 5 صباحًا، حيث تهجمت طليقته وآخرين من البلطجية، على الشقة وقامت بتكسير الغرفة يقع بابها خارج الشقة، فسيطرت عليها هي وآخرين من البلطجية وقامت بدق مسامير للاستيلاء على باقي أجزاء الشقة، مضيفًا أنه بسبب وجود البلطجية فقد سيطرته أن يمنعها

وأضاف الموسيقار "بكر"، في تحقيقات النيابة التي أجريت أمس، أنه كانت هناك خلافات بينه وطليقته، بسبب حضانة نجلتهم، مشيرًا أن طليقته كل فترة تأخذ مبلغ مالي نظير حضانة ابنتهم للموسيقار، وقبل الواقعة جاءت لذات الطلب، وعندما رفض قامت بالاعتداء عليه من قبل بلطجية، مضيفًا أنه فوجئ باقتحام بلطجية على شقته بالمهندسين، بتكسير أثاث الشقة، وبعثرة محتوياتها، مضيفًا أنه لم تكن المرة الأولى لذلك، وقامت بفعل ذلك منذ حوالي 10 أيام، فيما حررت محضر، والنيابة لم تستدعى أحد إلى الآن.

وأضاف الموسيقار "بكر" في التحقيقات، أنه أصيب بكدمات مضاعفة في الكتف وحرق سيجار في الذراع وتجلطات بالرجلين، فيما ذهبت إلى المستشفى للإسعافات اللازمة واستلمت تقرير بالإصابات لتقديمه في النيابة.

وقال "بكر، إن طليقته "سماح" منذ طلاقنا منذ عامين وهي تتسبب في إزعاجي بسبب حضانة نجلتنا "ريهام"، مضيفًا أنه كان على إتفاق معها بحضانة ابنتهم، مؤكدا: "أن ابنتي كل حياتي".



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