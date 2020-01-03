عاجل.. اغتيال قاسم سليماني أخطر القادة العسكريين في إيران

كانت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، أعلنت في وقت سابق، عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، أثناء استقبال ضيوف مهمين، فيما قالت مصادر إن أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.



