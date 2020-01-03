أول تعليق من إبراهيموفيتش عقب وصوله إلى ميلان

أعرب السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي السابق والمنضم حديثاً إلى ميلان الإيطالي عن سعادته بانضمامه إلى الروسونيري وذلك عقب وصوله إلى مطار ليناتي في مدينة ميلان تمهيدًا للانضمام له بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وأفادت شبكة سكاي سبورتس بأن زلاتان إبراهيموفيتش سيجري الفحوصات الطبية قبل توقيع العقود بشكل رسمي.





وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لوسائل الإعلام نقلتها شبكة سكاي سبورتس عقب وصوله إلى إلى عيادة لا مادونينا الخاصة بالنادي:"أنا سعيد جدًا، لدي الكثير من الذكريات هنا في نفس المكان، الشيء المهم أنني في ميلان".





وأضاف:"كنت أقول دائمًا إن هذا هو بيتي، أخيرًا عدت إلى هنا رغم أنني لعبت لفرق عديدة لكني عدت".





واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلاً : "رسالة للجماهير؟ انتظروني في سان سيرو كي أجعله يقفز مرة أخرى مثلما حدث في السابق".





وكان ميلان أعلن منذ أيام عن توصله لاتفاق مع إبراهيموفيتش وأنه من المتوقع إنهاء إجراءات الصفقة بشكل رسمي اليوم، حيث سيكون عقد النجم السويدي لمدة 6 أشهر مع إمكانية التجديد لموسم آخر.