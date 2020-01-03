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الخارجية المصرية تعلق على اقتحام السفارة الأمريكية بالعراق

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:54 ص
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الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
الفجر
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أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا، الخميس، استنكرت فيه الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، مشددة على أهمية الحفاظ على حرمة المقرات الدبلوماسية.

وقالت الوزارة في بيانها، إنها تابعت "قلق بالغ الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد على يد بعض المتظاهرين، ومن ثم فإنها تستنكر هذا الهجوم باعتباره انتهاكاً للمواثيق الدولية، وتؤكد في هذا السياق على أهمية الحفاظ على حرمة المقرات الدبلوماسية وفق ما تقضى به تلك المواثيق".

وناشدت الخارجية المصرية، "كل الأطراف النأي بالعراق عن كافة التجاذبات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلباً على أمنه واستقراره".
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الكلمات المفتاحية

الهجوم علي السفارة اقتحام السفارة الامريكية

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