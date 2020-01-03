محمد فهيم لـ"الفجر الفني": محظوظ بتجسيد شخصية المهرج في "الملك لير".. وهذا ما تعلمته من يحيى الفخراني (حوار)



هل لديك جديد فى الفترة المقبلة سواء في السينما أو الدراما أو المسرح ؟

بالنسبة للمسرح الحمد لله مستمرين فى عرض "الملك لير"، أما بالنسبة للسينما أو الدراما أتمنى العمل مع مخرج قادر على تقديمي بصورة جديدة ومختلفة بعد "الجماعة" و "الملك لير" وتكون إضافة جديدة.



من مكتشف موهبة محمد فهيم.. وشجعه للدخول فى مجال التمثيل؟

أهلى وأقاربي، لأنى كنت دائما أقدم لهم أشبه مايكون بالممثل الشامل من استعراض وغناء وتمثيل فى الاحتفالات العائلية منذ الصغر بالإبتدائية و لكنهم رفضوا التمثيل عندما كبرت والذي شجعني على الدخول إلى هذا المجال هم أصدقائي بالجامعة عندما شجعوني للإشتراك بمسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة.



ما المواقف الصعبة التي واجهتك في بداية مشوارك الفني؟

الحقيقة المواقف الصعبة لا تنتهى وكلما تقدمت خطوة تزداد الصعوبة.



ما النصيحة التى مازالت عالقة في ذهنك من الفنانين الكبار فى بداية مشوارك؟

النصيحة كانت من مخرجين المسرح الذين تعلمت منهم و أكن لهم كل إحترام ولهم جميعاً الفضل بعد ربنا سبحانه و تعالى فى كل إشادة أنالها حتى الآن بعد كل عمل فنى أقدمه، و لكن أذكر مثلا الأستاذ أشرف فاروق الذي عملت معه أول عمل لى بمسرح الدولة و الذي أخبرني "لما تطلع المسرح لازم تجعل المتفرج يكون على حافة مقعده من شدة انبهاره وانتباهه ليك"، و الجملة الأخرى كانت للأستاذ خالد جلال الذي درست معه الفترة الأكبر فى حياتى و تعلمت منه الكثير و هى"التدريب الجيد يوفر الدم فى المعركة".



ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلي قلبك وأحدثت طفرة فى مشوارك الفني؟

بالتأكيد شخصية سيد قطب بمسلسل "الجماعة" الجزء الثانى وأيضا المهرج فى مسرحية الملك لير، بالإضافة إلى شخصية كوميدية اسمها "فهيم سرنجة" بمسلسل الكبير أوى أحبه الجمهور كثيراً ودائما تأتينى عنه تعليقات كثيرة الحمد لله، ولا أنسى غناء المنولوجات كان من الأسباب الكبيرة التى جمعتنى وقربتنى أيضا بالجمهور.



ومع من من الممثلين القدامي كنت تتمنى العمل معه؟

تشارلي تشابلن فهو فنان شامل يغني ويرقص ويكتب ويؤلف الموسيقي.



بمناسبة العام الجديد وجه كلمة لجمهورك .. وما الذي تتمناه فى هذا العام؟

أتمنى الخير الكبير والسعادة والسلام للعالم أجمعه.



وكلمتى للجمهور جزء من أغنية المهرج بمسرحية "الملك لير" أضحك وغنى كل يوم، وأرضى بما قسم لك، وأفرح ما دامت شمسك تشرق، فالمطر نازل كل يوم.