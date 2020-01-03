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محمد فهيم لـ"الفجر الفني": محظوظ بتجسيد شخصية المهرج في "الملك لير".. وهذا ما تعلمته من يحيى الفخراني (حوار)
الجمعة 03/يناير/2020 - 02:59 ص
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حوار ولاء عبد الناصر
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* المهرج فى مسرحية "الملك لير" فنان شامل فهو يمثل ويرقص ويغني.
* يحيي الفخراني دائمًا يقول لنا "الاجتهاد نصف العبقرية".
*الوضع المسرحي في مصر به أمل كبير.
*من أقرب الأدوار التى قدمتها إلى قلبي شخصية "سيد قطب، فهيم سرنجة، المهرج".
ممثل موهوب استطاع أن يثبت موهبته للجميع بأدواره المميزة والمختلفة، لعب شخصية "جودة" من خلال مسلسل "فارس الرومانسية" فى بداياته الفنية، وكان من أشهر أدواره شخصية المفكر الإخواني سيد قطب في مسلسل 'الجماعة 2"، وخطف الأنظار بدور المهرج فى مسرحية "الملك لير"، الذي استطاع من خلالها أن يبدع فى الاستعراض والغناء والتمثيل.
كان لـ"الفجر الفني" حوار خاص مع الممثل الشاب محمد فهيم، تحدث خلاله عن تجربته فى مسرحية الملك لير، كواليس العمل مع الفنان يحيي الفخراني، بداياته فى مجال التمثيل، ورأيه فى الوضع المسرحي حاليًا.
وإلى نص الحوار..
فى البداية.. نهنئك على الأداء المتميز فى مسرحية "الملك لير".. كيف كانت تجربتك هذا العمل؟
الحمد لله تجربة رائعة وناجحة جدًا وأنا محظوظ وسعيد بها للغاية، وسعدت جدا بالعمل مع كل فريق العمل.
كيف تم ترشيحك للدور فى مسرحية "الملك لير"؟
تحدث معى المخرج تامر كرم و تقابلنا وأخبرنى عن تناوله الغنائى الاستعراضي لشخصية المهرج وبدأنا فى العمل والابتكار والتجريب دون قيود لتحقيق أفضل صورة فى هذا الإطار.
ما الذي جذبك للمشاركة فى مسرحية "الملك لير"؟
كل ممثل يحب أن يقدم نفسه فنان شامل وخصوصاً إذا توافرت لديه المهارات وهذا ما أسعدنى بشدة فالمهرج فى "الملك لير" يمثل و يرقص و يغنى بالإضافة إلى إنه دور محورى وهو صاحب الحكمة فى هذا العرض، ومع كل تلك المغريات فهى الفرصة الأولى للتمثيل إلى جانب فنان ونجم كبير وقدير اسمه يحيى الفخرانى فهو قامة فنية كبيرة فى تاريخنا الفنى وشرف لي العمل معه.
كيف كانت كواليس العمل مع الفنان يحيي الفخراني؟
الكواليس كانت أكثر من رائعة و كان دائم التشجيع و متعاون لأبعد الحدود مع الجميع ليقدموا أفضل ما لديهم من مهارات تمثيلية معه على خشبة المسرح، والحقيقة فريق العمل بالكامل أكثر من رائع إنسانياً و فنياً وأسرة واحدة والكل حريص على نجاح الكل.
ما الذي استفدته من مشاركتك مع يحيي الفخراني؟
كان دائما يقول لنا كلمة مهمة أثناء البروفات و هى "الإجتهاد نصف العبقرية"وتعلمت منه أيضا التدقيق فى جمال المفردات اللغوية وأن إضافة وحذف حرف قد يغير من إحساس الكلمة إذا كان الممثل جدير وعالم بمفردات اللغة، وهذا فى الحقيقة أمر مهم جدا تعلمته منه.
هل تابعت ردود أفعال الجمهور على شخصيتك فى مسرحية "الملك لير"؟
طبعاً أنا حريص على متابعة ردود الأفعال على أي شخصية أقوم بها، والحمد لله جميع الأراء سواء من الجمهور العام أو المتخصصين فى الفن أو الإعلاميين كان لي شرف إشادتهم بي وأشكرهم جميعاً و هذا توفيق كبير من الله.
ما أبرز التعليقات التى قيلت لك عن شخصية "المهرج"؟
أبرز التعليقات هو اندهاش الجمهور بأن من يقوم بشخصية "المهرج" هو نفس الشخص الذي جسد شخصية "سيد قطب" فى مسلسل الجماعة الجزء الثانى، و هذا ما أشارت إليه أيضًا الإعلامية منى الشاذلى عندما كنت ضيفاً معها ببرنامجها "معكم".
ماهي درجة حبك للمسرح ؟.. وكيف تري الوضع المسرحي حاليًا؟
أنا أعشق المسرح وأتنفس الجمهور فهو كل روح.
وبالنسبة للوضع المسرحى بمصر دائماً به أمل كبير فى أى وقت وأى عصر تجد عمل مسرحي جيد جداً سواء فى مسرح الدولة أو القطاع الخاص أو حتى المسرح المستقل.
هل لديك جديد فى الفترة المقبلة سواء في السينما أو الدراما أو المسرح ؟
بالنسبة للمسرح الحمد لله مستمرين فى عرض "الملك لير"، أما بالنسبة للسينما أو الدراما أتمنى العمل مع مخرج قادر على تقديمي بصورة جديدة ومختلفة بعد "الجماعة" و "الملك لير" وتكون إضافة جديدة.
من مكتشف موهبة محمد فهيم.. وشجعه للدخول فى مجال التمثيل؟
أهلى وأقاربي، لأنى كنت دائما أقدم لهم أشبه مايكون بالممثل الشامل من استعراض وغناء وتمثيل فى الاحتفالات العائلية منذ الصغر بالإبتدائية و لكنهم رفضوا التمثيل عندما كبرت والذي شجعني على الدخول إلى هذا المجال هم أصدقائي بالجامعة عندما شجعوني للإشتراك بمسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة.
ما المواقف الصعبة التي واجهتك في بداية مشوارك الفني؟
الحقيقة المواقف الصعبة لا تنتهى وكلما تقدمت خطوة تزداد الصعوبة.
ما النصيحة التى مازالت عالقة في ذهنك من الفنانين الكبار فى بداية مشوارك؟
النصيحة كانت من مخرجين المسرح الذين تعلمت منهم و أكن لهم كل إحترام ولهم جميعاً الفضل بعد ربنا سبحانه و تعالى فى كل إشادة أنالها حتى الآن بعد كل عمل فنى أقدمه، و لكن أذكر مثلا الأستاذ أشرف فاروق الذي عملت معه أول عمل لى بمسرح الدولة و الذي أخبرني "لما تطلع المسرح لازم تجعل المتفرج يكون على حافة مقعده من شدة انبهاره وانتباهه ليك"، و الجملة الأخرى كانت للأستاذ خالد جلال الذي درست معه الفترة الأكبر فى حياتى و تعلمت منه الكثير و هى"التدريب الجيد يوفر الدم فى المعركة".
ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلي قلبك وأحدثت طفرة فى مشوارك الفني؟
بالتأكيد شخصية سيد قطب بمسلسل "الجماعة" الجزء الثانى وأيضا المهرج فى مسرحية الملك لير، بالإضافة إلى شخصية كوميدية اسمها "فهيم سرنجة" بمسلسل الكبير أوى أحبه الجمهور كثيراً ودائما تأتينى عنه تعليقات كثيرة الحمد لله، ولا أنسى غناء المنولوجات كان من الأسباب الكبيرة التى جمعتنى وقربتنى أيضا بالجمهور.
ومع من من الممثلين القدامي كنت تتمنى العمل معه؟
تشارلي تشابلن فهو فنان شامل يغني ويرقص ويكتب ويؤلف الموسيقي.
بمناسبة العام الجديد وجه كلمة لجمهورك .. وما الذي تتمناه فى هذا العام؟
أتمنى الخير الكبير والسعادة والسلام للعالم أجمعه.
وكلمتى للجمهور جزء من أغنية المهرج بمسرحية "الملك لير" أضحك وغنى كل يوم، وأرضى بما قسم لك، وأفرح ما دامت شمسك تشرق، فالمطر نازل كل يوم.
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