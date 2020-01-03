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عاجل.. برشلونة يخضع لرأي جمهوره ويقرر إعادة نجمه

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:41 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن تطور جديد طرأ بشكل مفاجئ بشأن مستقبل مدافع برشلونة في الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن إدارة برشلونة قررت التخلي عن نجم الفريق الفرنسي جان كلير توديبو هذا الموسم على سبيل الإعارة مع نية البيع ولكن جماهير البرسا ثارت بسبب هذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة الآن سيسمح فقط لتوديبو بالرحيل لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميلان ما زال الأقرب لحسم الصفقة متفوقًا على كلا من موناكو ونيس وباير ليفركوزن وشالكه وواتفورد وبنفيكا.

وألمحت الصحيفة الإيطالية إن المرشح الآخر لدعم دفاع ميلان هو دانييلي روجاني نجم دفاع يوفنتوس الذي يتراوح سعره بين 20 و25 مليون يورو.
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