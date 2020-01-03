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سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة تأثير الإصابات على صفقات الأهلي

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:33 ص
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سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
الفجر الرياضي
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أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن إصابة سعد سمير، مدافع الفريق، لن تؤثر على فكر الجهاز الفني فيما يتعلق بالصفقة الشتوية المنتظر إبرامها من قبل النادي.

وصرح سيد عبد الحفيظ عبر قناة "الأهلي": إصابة سعد الدين سمير مفاجأة لكنها لن تؤثر في تفكيرنا للصفقة الثانية.

وأكمل عبد الحفيظ: لدينا خامة جيدة محمد عبد المنعم إضافة إلى ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود متولي.

وكان سعد سمير قد تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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