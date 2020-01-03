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أبرز تصريحات كلوب بعد فوز ليفربول على شيفيلد

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:27 ص
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كلوب
كلوب
علي ماهر حلمي
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عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن سعادته بفوز فريقه ليفربول ضد شيفيلد ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي أقيمت على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول وانتهت بفوز الريدز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

تعرف علي تصريحات كلوب بعد فوز ليفربول ضد شيفيلد:

قال كلوب:"شاهدت مباراة جيدة للغاية لعبنا بالشكل الذي يجب أن نلعب به أمام شيفيلد يونايتد لا أظن أن هناك مباريات كثيرة كهذه في 2019 أفضل شيء قام به الأولاد أنهم لم يمنحوا الفرصة للاعبي شيفيلد تمريرنا كان جيد للغاية تمركزنا انضباطنا الدفاعي كان مذهلًا قلبا دفاعنا كانا ممتازين و هنديرسون من حولهما كان استثنائيًا لا يزال هناك مجال للتطور ولا يهمني ما يكتب في العناوين الصحفية نحن نفكر بأنفسنا ولا يعنينا شيء آخر.

وأضاف المدرب الألماني بعد فوز ليفربول ضد شيفيلد:" لم نحتفل بشيء في غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة فهذه فترة مزدحمة للغاية اللاعبون لا يبحثون عن الاحتفال بل يسعون للتحسن ولكن أداؤنا كان رائعًا للغاية مواجهة ايفرتون بالكأس صعبة لن أخبر كارلو أنشيلوتي بتشكيلي اليوم. سوف أفعل ما أراه مناسبًا، هناك قرارات تعود لي وقرارات أخرى تعود للجهاز الطبي. لا أعلم كيف سيكون التشكيل بعد لا أظن أن كارلو سيجري العديد من التبديلات فهي فرصة كبيرة لتحقيق الفوز في الأنفيلد بالنسبة لهم. سنحظى بأرجل نشطة وسنحتاج الدعم الجماهيري وسوف نحتاجه منذ الثانية الأولى".

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته:"كيتا لن يكون متاحًا لمباراة إيفرتون بصفة مبدئية ولكن أظن أنه شعر بشيء أثناء الإحماء في عضلته الضامة، لا نعلم حجم الإصابة بالتحديد بعد هندرسون رائع، إنه استثنائي أن يلعب جيني وهندو هذا الكم من المباريات هو أمر لا يصدق، إذا كان هناك أحد ما لا يرى قيمة هندرسون فلا يمكنني مساعدته ترى الشخصية والعقلية التي يتمتع بها اللاعبون. لدينا 12 لاعبًا من الكبار، مينامينو هو اللاعب رقم 13 وفيليبس هو اللاعب رقم 14، أيًّا كان التشكيل الذي سيشارك أمام ايفرتون فسأقول للاعبين قدموا أرواحكم في الملعب."
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