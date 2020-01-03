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موعد مباراة أهلي جدة المقبلة بعد الفوز على الفيحاء في كأس خادم الحرمين

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:24 ص
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أهلي جدة
أهلي جدة
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، في تحقيق الفوز على الفيحاء، بكأس الملك.

وفاز أهلي جدة، على الفيحاء بهدف دون رد بكأس الملك، في المباراة التي أقيمت مساء أمس لحساب دور الستة عشر.

من ناحية أخرى يستضيف ملعب جامعة الملك سلمان، مباراة قوية بين الفيصلي والهلال السعودي، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الملك.

وكان الزعيم الهلالي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، عاد للمباريات المحلية، حيث عاد من المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية والتي أقيمت مؤخرًا بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث سحق العدالة بسباعية نظيفة بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة أهلي جدة المقبلة

ويحل أهلي جدة ضيقًا على الهلال، في قمة الدوري السعودي، لحساب الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين.
وتُقام مباراة أهلي جدة والهلال، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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