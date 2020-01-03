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"2 Jumanji" لـ ذا روك يقترب من تحقيق نصف مليار مشاهدة

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:20 ص
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بوابة الفجر
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وصلت إيرادات فيلم الأكشن والكوميديا "Jumanji: The Next Level"، للمثل داوين جنسون الشهير في عالم المصارعة بــ"ذا روك".

واقترب الفيلم، من تحقيق نصف مليار مشاهدة، شباك التذاكر العالمي وذلك منذ عرضه في 13 ديسمبر الماضي بعدد من الدول العربية الأجنبية.
 
الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم  Jumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.
 
وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم الصخرة دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.



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منوعات ذا روك الفجر الفني

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