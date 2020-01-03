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الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم الجمعة

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:11 ص
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ارشيفية
ارشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الجمعة، الموافق 2020/1/3، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

وتابعت الهيئة في بيانها: "كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية تكون غزيرة ورعدية وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة".


وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية وجنوبية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته مضطربةويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة 09 14
شبين الكوم 08 14
طنطا 08 14
دمنهور 08 15
الإسكندرية 10 14
بلطيم 10 15
مطروح 08 12
السلوم 07 12
سيوة 07 12
بورسعيد 11 15
دمياط 11 15
الزقازيق 09 15
الإسماعيلية 08 15
السويس 10 15
العريش 07 15
رفح 07 15
رأس سدر 09 16
نخل 02 16
نويبع 13 19
طابا 06 17
كاترين 00 11
الطور 09 19
شرم الشيخ 14 19
الغردقة 12 20
مرسى علم 12 20
الفيوم 06 14
بنى سويف 60 14
المنيا 05 14
أسيوط 05 14
سوهاج 06 15
قنا 06 18
الأقصر 07 18
أسوان 08 18
أبوسمبل 08 19
الوادي الجديد 05 19
شلاتين 11 21
أبو رماد 11 22
حلايب 15 20
رأس حدربة 14 21
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طقس اليوم طقس الجمعة طقس الطقس الأرصاد أخبار

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