Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزمالك ضد أسوان.. طارق حامد يتعرض للطرد الثاني هذا الموسم

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:57 ص
Advertisements
طارق حامد
طارق حامد
أمل الحلفاوي
Advertisements
استطاع الزمالك أن ينجو من مفاجآت الدوري مرة أخرى، إذ أنه حقق الفوز أمام أسوان بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك استعاد رونقة مرة أخرى بعد أن غاب عنه الفوز لمدة 3 جولات في الدوري، إذ أنه حقق آخر انتصار أمام بيراميدز بثنائية نظيفة أيضاً.

حادثة لم يشهدها طارق حامد من قبل

طارق حامد لاعب وسط الزمالك، حصل على الكارت الأحمر في مباراة الأبيض أمام منافسه أسوان، بعد أن أشهر في وجهه الكارت الأصفر مرتين.

وبهذا فقد حصل طارق حامد على الكارت الأحمر الثاني له هذا الموسم، بعد أن طرد في مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، بعد حصوله أيضاً على بطاقتين صفراويتين.

لاعب وسط الزمالك عرف بلعبه العنيف، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يحدث له قط أن حصل على بطاقتين حمراء في موسم واحد.

إذ أنه خلال مسيرته مع ثلاث أندية، "الزمالك وسموحة وطلائع الجيش"، حصل على 5 كروت حمراء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

في موسم 2011-2012، خلال منافسات الجولة الرابعة عشر عندما كان لاعباً في صفوف سموحة، حصل على الكارت الأحمر بعد الانذارين في مباراة فريقه أمام الأهلي.

ومع الفريق ذاته، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز موسم 2013-2014، حصل على الكارت الأحمر أمام المقاصة.

أما في موسم 2015-2016، بعد أن أصبح لاعباً في صفوف الزمالك، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، أمام المقاولون العرب، تم إشهار الكارت الأحمر في وجهه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

طارق حامد الان طارق حامد راو الزمالك ضد أسوان إرين

أخبار تهمك

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

رابط مباشر الآن مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت حصري ليفربول اليوم بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 11 ساعة

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 8 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا كورة حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول yallakora

منذ حوالي 6 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كوره Watch Live| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. بأعلى جودة HD

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 8 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

صدمة قوية للزمالك قبل لقاء النجوم

إيهاب جلال يطلب ضم ثنائي الزمالك

ملخص مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك (1-0) في الدوري (فيديو)

"الهارب" وعقدة الـ21 عاما في تاريخ مباريات الأهلي وأسوان (تقرير)

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

في لقطة لم يرها أحد.. طرد طارق حامد من مباراة الزمالك وأسوان (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:56 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

10:55 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status