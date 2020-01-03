التشكيل المتوقع للهلال ضد الفيصلي بالكأس خادم الحرمين الشريفين

يستضيف ملعب جامعة الملك سلمان، مباراة قوية بين الفيصلي والهلال السعودي، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الملك.





وكان الزعيم الهلالي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، عاد للمباريات المحلية، حيث عاد من المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية والتي أقيمت مؤخرًا بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث سحق العدالة بسباعية نظيفة بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





موعد مباراة الهلال والفيصلي





وتُقام مباراة الهلال السعودي ضد الفيصلي، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





التشكيل المتوقع للهلال ضد الفيصلي بالكأس





ومن المنتظر أن يفقد الهلال خدمات سلمان الفرج في تلك المباراة بسبب الإصابة، على أن يكون جاهزًا للمباريات المقبلة.





ومن المتوقع أن يبدأ لوشيسكو المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:-





عبد الله المعيوف ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويار - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

بافيتيمبي جوميس