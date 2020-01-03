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موعد مباراة إشبيلية اليوم| مشاهدة مباراة إشبيلية وأتلتيك بيلباو بث مباشر في الدوري الإسباني LA LIGA Channel

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:47 ص
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إشبيلية وأتلتيك بيلباو
إشبيلية وأتلتيك بيلباو
الفجر الرياضي
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يحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان مواجهة اليوم الجمعة بين فريقي إشبيلية وأتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق قمة الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتبث أحداث اللقاء مباشرة عبر قناة بي ان سبورت3 الرياضية .

ويدخل فريق إشبيلية هذا اللقاء قادمًا من فوز  على حساب فريق مايوركا بهدفين دون رد، و يسعي في هذه المباراة إلى الخروج بنقاطها الثلاث، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بفارق 5 نقاط عن متصدر الدوري نادي برشلونة.

وفي الجانب الأخر، يحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز السابع  بترتيب جدول المسابقة برصيد 28 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات وسبعة تعادلات، وهزم في أربعة لقاءات، وقد تعادل في الجولة الماضية أمام ريال مدريد سلبيًا.

يذكر أن نتيجة الفريقين في الموسم الماضي متعادلة حيث فاز فريق إشبيلية في الدور الثاني من بهدفين نظيفين، وهزم في الدور الاول من أتلتيك بيلباو بنفس النتيجة.

موعد مباراة إشبيلية وأتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني: 
22:00 بتوقيت مصر و23:00 بتوقيت مكه المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وأتلتيك بيلباو في الليجا اليوم الجمعة: 
beIN SPORTS HD3

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