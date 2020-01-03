زوجة المنتصر بالله تكشف آخر تفاصيل حالته الصحية

كشفت عزة كساب زوجة الفنان المنتصر بالله، آخر تفاصيل حالته الصحية، مؤكدة أنه بخير وصحة جيدة.





وأضافت في مداخلة هاتفية بقناة "ON E"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، "هو كويس جدًا جدًا وبخير، وأحسن من الأول كتير".





ولفتت الانتباه إلى أن من أكثر الفنانات اللائي يسألن على صحة زوجها شويكار ورجاء الجداوي.





كانت "عزيزة"، أعربت في وقت سابق، عن استيائها من انتشار الشائعات حول وفاة زوجها.

وأشارت إلى أن مثل الشائعات تحدث صاعقة وأثر سيء في أوساط أسرة الفنانين، متسائلة: "من المسئول عن إطلاق الشائعات؟".









