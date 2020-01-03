Advertisements
Advertisements
Advertisements

أغنية "حلو المكان" تقترب من 20 مليون مشاهدة (فيديو)

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements


حققت أغنية "حلو المكان" للفنان تامر حسني، نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية حيث اقتربت من 20 مليون مشاهدة.

ويكشف "الفجر الفني" تفاصيل مشهد الأغنية داخل أحداث الفيلم، وهو عبارة عن مشهد في "Night Club" يجمع الفنان تامر حسني، بأصدقائه في الفيلم، ويغنوا جميعهم الأغنية مع الراقصة جوهرة، عدا تامر، فهو الشخص الوحيد الذي لم يعلم الأغنية ولا كلماتها

جدير بالذكر أن أغنية "حلو المكان" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع اماديو، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "الفلوس" الذي يتم عرضه بجميع السينمات بداية من يوم ٢٥ من ديسمبر الجاري.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا تامر حسني الفجر الفني

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الزمالك وأسوان الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| هدف الزمالك ON SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر liverpool تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد kora on line كورة ستار

منذ حوالي 4 ساعات

رابط مباشر الآن مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت حصري ليفربول اليوم بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ أقل من ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة التي ستهز مصر.. الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ حوالي 10 ساعات

بعد واقعة الأهلي الشهيرة.. عبد الله السعيد يطعن الزمالك من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ أقل من ساعتين

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا كورة حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول yallakora

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كوره Watch Live| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. بأعلى جودة HD

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 12 ساعة

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"دلوقتي ارتاح" أغنية جديدة لتامر حسني ضمن أحداث فيلم "الفلوس"

حلا شيحة لـ تامر حسني: "الجايزة الحقيقية إنك دخلت قلوب الناس"

قبل طرحها بساعات قليلة.. تامر حسني يروج لأغنيته الجديدة "حلو المكان"

"حلو المكان" لتامر حسني تحصد مليون مشاهده بعد 24 ساعة من طرحها (فيديو)

الثلاثاء.. العرض الخاص لفيلم تامر حسني "الفلوس"

تعرف على عدد مشاهدات أغنية "حلو المكان" لتامر حسني (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:56 م

بث مباشر محمد صلاح Yalla Shoot| بث مباشر ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.. Live هدف ليفربول

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول

09:40 م

HD يلاكورة مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 02/01/2020 الدوري الإنجليزي

09:34 م

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

09:54 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

10:55 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status