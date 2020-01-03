أغنية "حلو المكان" تقترب من 20 مليون مشاهدة (فيديو)









حققت أغنية "حلو المكان" للفنان تامر حسني، نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية حيث اقتربت من 20 مليون مشاهدة.





ويكشف "الفجر الفني" تفاصيل مشهد الأغنية داخل أحداث الفيلم، وهو عبارة عن مشهد في "Night Club" يجمع الفنان تامر حسني، بأصدقائه في الفيلم، ويغنوا جميعهم الأغنية مع الراقصة جوهرة، عدا تامر، فهو الشخص الوحيد الذي لم يعلم الأغنية ولا كلماتها





جدير بالذكر أن أغنية "حلو المكان" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع اماديو، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "الفلوس" الذي يتم عرضه بجميع السينمات بداية من يوم ٢٥ من ديسمبر الجاري.











