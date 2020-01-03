عاجل.. الأهلي يتلقي خبر سار في أزمة قيد كهربا

تحدث أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز ومنتخب مصر، حول موعد إصدار عقوبة محمود كهربا، المنضم حديثًا إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وصرح أشرف عبدالعزيز خلال لقائه عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم: "أي قرار ضد كهربا لن يصدر قبل 6 شهور".





وواصل محامي عبد الله السعيد: "الأهلي ليس طرفا في الأزمة المشكلة بين الزمالك والنادي البرتغالي وكهربا".





وأكمل : "أنا محامي أحمد فتحي أيضًا، وهو مستمر مع الأهلي، ولا توجد مفاوضات بينه وبين الزمالك لا من قريب أو من بعيد وغير صحيح أنه تفاوض مع الزمالك".



