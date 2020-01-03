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تنمية المشروعات بالبحر الأحمر: وفرنا 6 آلاف فرصة عمل

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:18 ص
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نادر عبد الظاهر
نادر عبد الظاهر
محمد طه
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حقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبحر الأحمر خلال عام 2019 مساهمة كبيرة فى تنمية المشروعات بالمحافظة، حيث قام بضخ تمويل بقيمة 15،66 مليون جنية مولت عدد 3،063 مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت 6 فرص عمل.

ومن جانبه، قال نادر عبدالظاهر، مدير جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر، إن الجهاز يسعى لخلق أنشطة جديدة بالمحافظة بجانب السياحة، حيث تم طرح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة الغردقة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ليستهدف التوسع في تمويل الأنشطة الصناعية، وبخاصة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (مصنعك جاهز بالتراخيص) لإنشاء 4500 مصنع على مستوى الجمهورية، منها مجمع البحر الأحمر الذي يشمل عدد 218 مصنع مقام على مساحة في حدود 189 ألف متر مربع، ومساحة المصنع 336 متر مربع، وسيتم إتاحة تمويل بقيمة 5 مليون جنية لكل مصنع يتضمن تمويل الآلات والمعدات ورأس مال عامل بفائدة 5 ٪ على حسب احتياج كل مصنع.

وعلى صعيد آخر، قامت وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز -خلال2019 بإصدار عدد 680 رخصة مؤقتة، واستصدار عدد 678 رخصة دائمة، واستصدار عدد 46 بطاقه ضريبية، وفتح عدد 132 ملف تامينى، وإصدار 710 رقم قومي للمنشأة يستفيد منه المواطن في عرض منتجاته في السلاسل التجارية، وخصم 50٪ من تكلفة خدمة الباركود لمنتجاته، والحصول على فرص تصديرية وصفقات تكامل بين المشروعات والتسجيل في سجل الموردين الحكوميين.

ومنذ عام 1992 حتى نهاية 2019، قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل العديد من المشروعات في نطاق محافظة البحر الأحمر، حيث تم إتاحة تمويل للمحافظة بقيمة 698022 مليون جنيها وقروض بقيمة 675042 مليون جنية مولت حوالى 220182 مشروع صغير ومتناهي الصغر، وفرت عدد 49076 فرصة عمل، ومنح بقيمة 22.8 مليون جنية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة وفرت 4.042 فرصة عمل، أما وحدة الشباك الواحد قامت منذ نشأتها عام 2019 بإصدار عدد 5.962 رخصه مؤقته، واستصدار عدد   5.594 رخصة دائمة واستصدار عدد 596 بطاقة ضريبية، وفتح عدد 568 ملف تامينى واصدار 8.721 رقم قومي للمنشأة.

ويعمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال 33 فرع تغطى كافة محافظات الجمهورية، ملحق بهذه الفروع مجمعات خدمات تعمل بنظام الشباك الواحد، وتتيح للمتقدمين سرعة الحصول على القروض وإنهاء الأوراق المطلوبة والحصول على خدمات استصدار التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وتقديم الخدمات الغير المالية للمشروعات، بالإضافة إلى خدمات التدريب وريادة الأعمال، ويعد وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة البحر الأحمر أحد هذه الفروع ويقوم بتقديم حزمة من الخدمات على أرض محافظة البحر الأحمر.
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الكلمات المفتاحية

ضريبي تنمية مشروعات

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