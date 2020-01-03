"جوجل" تحتفل بالذكرى الـ82 لميلاد العالم المصري نبيل علي





احتفى محرك البحث العالمي جوجل، بالذكرى الـ82 لميلاد العالم المصري، نبيل علي محمد عبد العزيز، والذي كان كاتبًا ومفكرًا مصريًا وعالمًا في مجال اللغات الطبيعية حاسوبيا.





ووضع عملاق البحث "جوجل" صورة بالرسم للعالم المصري، وربطها بالعديد من الموضوعات المتعلقة بشخصيته وتتحدث عنه وعن مسيرته العلمية.





الجدير بالذكر أن نبيل علي محمد عبد العزيز، هو عالم مصري، ولد في 1 يناير عام 1938، وحصل على البكالوريوس في هندسة طيران عام 1960م، ثم على الماجستير 1967 والدكتوراة في هندسة الطيران عام 1971. عمل في الفترة بين عامي 1961 و 1972 ضابطاً مهندساً في القوات الجوية المصرية في مجالات الصيانة والتدريب، وفي العام 1972 انتقل إلى مجال الكمبيوتر، حيث كان من أوائل العرب الذين احترفوا في هذا المجال.





عمل "علي"، في الفترة بين عامي 1972 و 1977 مديراً للحاسب الآلي بشركة مصر للطيران، وكان أول من أدخل نظم الحجز الآلي بشركات الطيران في المنطقة العربية، ثم تقلد بعد ذلك مناصب ومستويات مختلفة في شركات عربية وعالمية في مجال الكمبيوتر في مصر والكويت وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية.



