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"جوجل" تحتفل بالذكرى الـ82 لميلاد العالم المصري نبيل علي
الجمعة 03/يناير/2020 - 01:18 ص
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الفجر
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احتفى محرك البحث العالمي جوجل، بالذكرى الـ82 لميلاد العالم المصري، نبيل علي محمد عبد العزيز، والذي كان كاتبًا ومفكرًا مصريًا وعالمًا في مجال اللغات الطبيعية حاسوبيا.
ووضع عملاق البحث "جوجل" صورة بالرسم للعالم المصري، وربطها بالعديد من الموضوعات المتعلقة بشخصيته وتتحدث عنه وعن مسيرته العلمية.
الجدير بالذكر أن نبيل علي محمد عبد العزيز، هو عالم مصري، ولد في 1 يناير عام 1938، وحصل على البكالوريوس في هندسة طيران عام 1960م، ثم على الماجستير 1967 والدكتوراة في هندسة الطيران عام 1971. عمل في الفترة بين عامي 1961 و 1972 ضابطاً مهندساً في القوات الجوية المصرية في مجالات الصيانة والتدريب، وفي العام 1972 انتقل إلى مجال الكمبيوتر، حيث كان من أوائل العرب الذين احترفوا في هذا المجال.
عمل "علي"، في الفترة بين عامي 1972 و 1977 مديراً للحاسب الآلي بشركة مصر للطيران، وكان أول من أدخل نظم الحجز الآلي بشركات الطيران في المنطقة العربية، ثم تقلد بعد ذلك مناصب ومستويات مختلفة في شركات عربية وعالمية في مجال الكمبيوتر في مصر والكويت وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية.
بداية من عام 1983، عمل "علي" مديراً لمشروع صخر للكمبيوتر، كما كان صاحب فكرة إنشائه ثم من العام 1985 إلى العام 1999 نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة صخر للبحوث والتطوير، كما عمل باحثاً متفرغاً في بحوث ثقافة المعلومات والذكاء الاصطناعي وتطبيقه على اللغة العربية وكمدير لمؤسسة النظم المتقدمة متعددة اللغات. عمل مديراً مساعداً لشركة صخر لبرمجيات الكمبيوتر ومدير مشروع في الشركة الوطنية المصرية للمعلومات العلمية والفنية، صمم أكثر من 20 برنامجاً تربوياً وتعليمياً، وتوفي في 26 يناير عام 2016.
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