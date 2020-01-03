بالأرقام.. صراع ساخن بالقسم الثالث في أسيوط والمنيا خلال الدور الأول







صراع ساخن، شهده الدور الأول، في المجموعة الثالثة، من دوري القسم الثالث، بين أندية محافظات أسيوط، والمنيا، الوادي الجديد.



وفيما يلي نستعرض مشوار كل فريق في المجموعة الثالثة :



1- أسمنت أسيوط المتصدر حيث استطاع ان ينهي الدور الأول متصدرا للدوري برصيد 24 نقطه جمعهما من 7 انتصارات/ و3 تعادلات، وهزيمه وحيدة.



2- ابوتيج: من الفرق القوية والمنافسة هذا الموسم، وصاحب المركز الثاني، إذ نجح في الوصول للنقطه الـ 20 من 6 إنتصارات، 3 تعادلات، وتلقى 3 هزائم.



3- مركز شباب ناصر ملوي: يسعي لتصحيح مساره في مباريات الدور الثاني، حيث حقق هذا الفريق 4 انتصارات، 6 تعادلات، وهزيمه وحيدة، ويحتل المركز الثالث.



4- ناصر الفكرية: من الفرق القوية هذا الموسم، مع المدير الفني الجديد بليغ حمدي، حيث حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مبارتين، وخسر في 4 لقاءات، ويحتل المركز الرابع.



5- القوصية: من الفرق التي استفاقت متاخرا مع المدير الفني أحمد سعد، حيث حقق القوصية 3 انتصارات، 6 تعادلات، وهزيمتين، ويتواجد بالمركز الخامس.



6- نادي ملوي: من الفرق المجتهدة، هذا الموسم، حيث تمكن فريق ملوي من تحقيق 4 انتصارات، ومثلهم هزائم، 3 تعادلات، ويحتل الترتيب السادس.



7- مركز شباب القيس: من الفرق التي تسعي للمنافسة، بعدما حقق 4 انتصارات، 3 تعادلات، وتعرض للخسارة في 4 مباريات، ويحتل المركز السابع.



8- مركز شباب سمالوط: بدأ بقوه لكن مع ضعف الامكانيات وصل الي المركز الثامن، حيث حقق 4 انتصارات، وتعادل وحيد، وتلقى 6 هزائم.



9- الوليدية: استفاق متاخرا ايضا حيث حقق 4 انتصارات، وتعادل واحد، 6 هزائم، ويحتل المركز التاسع.



10- بني مزار: من الفرق المتزبزبة هذا الموسم، حيث حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقى 6 هزائم، ويتواجد في الترتيب العاشر.



11- مركز شباب الخارجة: التي تسعي للانتفاضه في الدور الثاني، حيث حقق الفوز في مباراه، وتعادل في 6 مباريات، والهزيمه في 4مباريات.



12- الهنداو: الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، فاز في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 6 مباريات، ويحتل المركز الثاني عشر.





أما عن أفضل هجوم في الدور الأول، فكان من نصيب المتصدر أسمنت أسيوط والمتذيل الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، حيث أحرز كل فريق 20 هدف.



كما أن أقوي دفاع من نصيب المتصدر أسمنت أسيوط حيث إستقبل 8 أهداف علي مدار الدور الأول، في حين أن أضعف دفاع من نصيب المتذيل الهنداو، حيث تلقت شباكه 24 هدف.



وشهد الدور الأول 66 مباراه، بمعدل 6 مباريات كل اسبوع، كما شهد الدور الأول 167 هدف في كافه المباريات، بما يعادل هدفين ونصف في المباراه.



ترتيب المجموعه الثالثة عقب ختام الدور الأول



1- أسمنت أسيوط 24 نقطة

2- ابوتيج 20 نقطة

3- مركز شباب ناصر ملوي 18 نقطة

4- ناصر الفكرية 17 نقطة

5- نادي ملوي 15 نقطة

6- القوصية 15 نقطة

7- مركز شباب القيس 15 نقطة

8- مركز شباب سمالوط 13 نقطة

9- الوليدية 13 نقطة

10- بني مزار 11 نقطة

11- الهنداو 9 نقاط

12- مركز شباب الخارجة 9 نقاط

