إنتر ميلان يزاحم برشلونة على ضم نجم أرسنال

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي دخل على خط المفاوضات لضم النجم الجابوني ولاعب نادي أرسنال الإنجليزي بيير إيمريك أوباميانج، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أوباميانج رفض مفاوضات تمديد تعاقده مع النادي اللندني، في ظل رغبته في اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ينتهي تعاقده في صيف 2021.





وستجبر إدارة الجانرز على التخلي عن خدماته في الوقت الحالي وربما في الصيف المقبل، خشية خسارته بالمجان في الموسم المقبل.





ويرتبط أوباميانج بالإنتقال لنادي برشلونة الإسباني، الذي يريد تعزيز صفوفه بمهاجم من الطراز الأول، ليكون خليفة للنجم الأوروجواياني لويس سوايز مستقبلاً.





كما يحظى أوباميانج باهتمام أندية ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، واللذين يرقبان وضعيته في ملعب الإمارات عن كثب.





يذكر أن أوباميانج لعب بقميص الجانرز 25 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفاً وقدم تمريرة حاسمة واحدة.