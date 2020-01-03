الإمارات تعلن دعم باكستان بـ200 مليون دولار

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توجيه 200 مليون دولار، لدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في باكستان، تزامنًا مع وصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، إلى إسلام آباد.



