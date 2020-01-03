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"تساوي الكل" للجسمي تقترب من تسجيل مليوني مشاهدة (فيديو)

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
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نجحت أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي، "تساوى الكل"، في تحقيق عدد مشاهدات مرتفع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونالت الأغنية إعجاب وثناء الجمهور، كما حققت أكثر من 1,997,466 مشاهدة، حتى الآن.

وعلق أحد الجمهور، قائلًا: "أول مرة أسمع أغنيه خليجيه إماراتية جميلة، كما علق آخر: " ياخي الجسمي كل يوم يزداد إبداعه قسم بالله مبدع". 

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخراً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" أحدث أغنياته على طريقة "السينجل" بعنوان "خطير" وهي من ألحانة، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.



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