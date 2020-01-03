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مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:50 ص
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بوابة الفجر
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كشفت وسائل إعلام أجنبية، النقاب عن أن الممثلة الأمريكية مولي فيتزجيرالد 38 عاما، تواجه اتهامات جنائية بقتل والدتها طعنا بالسكين.

وأكدت صحيفة أن الممثلة اعتقلت الثلاثاء الماضي في مدينة أولاث بتهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، ما يعني أن الجريمة اقترفت عمدا بسوء نية، لكن دون سابق إصرار وترصد.

يذكر أن "كانساس سيتي ستا"، أدت دورا في الفيلم الشهير "كابتن أمريكا: المنتقم الأول. 

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