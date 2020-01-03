كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة تستعد لقداس عيد الميلاد ٢٠٢٠

تستعد كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديد، للاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد في ليلة السادس من يناير الجاري.



ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ليلة الثلاثاء المقبل، قداس عيد الميلاد المجيد، بحضور لفيف من الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس بالكنيسة القبطية.



ومن المحتمل أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفال قداس عيد الميلاد لهذا العام، كما يحضر عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة والتنفيذية والشعبية والحزبية.



وتستعد الكنيسة القبطية بتجهيزات للاحتفال في كاتدرائية ميلاد المسيح على قدم وساق.



وتعد كاتدرائية ميلاد المسيح هي الأكبر في الشرق الأوسط وأقيمت على مساحة حوالي ٦٣ الف متر، أي بحوالي ١٥ فدان، وهي تعتبر تحفة فنية معمارية من الداخل والخارج، حيث يوجد بها من الداخل أيقونات مرسومة على الحوائط تعبر عن ميلاد السيد المسيح، وبشارة القديسة العذراء مريم، وأيقونات مستحواه من سفر الرؤيا.



وتتكون الكاتدرائية من دورين وهما: العلوي، وهو مسطح مساحته 8 آلاف متر مربع، مكون من صحن الكنيسة ويتسع لـ7500 فردًا، وخورس الشمامسة الذي يرتفع سبع درجات عن صحن الكاتدرائية، أما الدور السفلي فهو مسطح على مساحة 8500 متر مربع، ويحتوي على كنيسة مساحتها 180 متر مربع، تتسع لأكثر من 1200 شخص، وقاعة متعددة الأغراض مساحتها 1500 متر مربع، بالإضافة إلى قاعة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية، وقاعة اجتماعات.