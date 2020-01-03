سعد لمجرد يكشف لأول مرة عن مهنته قبل الشهرة





كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، عن مهنته قبل الشهرة، حيث نشر صورة جديدة خلال حسابه الرسمي على "انستجرام"، حيث عمل في مجال البناء.





وعلق على الصور، قائلًا: "هذا أول عمل زاولته خلال تواجدي في الولايات المتحدة الأمريكية".





وظهر لمجرد، وهو يرصّ الأحجار باستخدام المواد المخصصة للبناء للمهنة التي كان يمارسها قبل احترافه الفنّ.





يذكر أن سعد، قد أحيا حفلًا ناجحًا منذ أيام في السعودية بمناسبة موسم الرياض بعد انقطاع دام 3 سنوات عن جمهوره.











