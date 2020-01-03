الاتحاد الانجليزي يختار محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وشيفيلد

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم وذالك ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.









يذكر أن نادي ليفربول قد حقق فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.









وشهدت المباراة تألق كبير للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح حيث استطاع أن يسجل هدف فريقه الأول ويصنع الهدف الثاني الذي سجله المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني في شباك نادي شيفيلد يونايتد ويتم استبداله في الدقيقة الواحدة والتسعين من عمر المباراة وسط تحية كبيرة من جمهور الريدز بملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.









وبهذه النتيجة يرفع نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح رصيد من النقاط الي 58 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 21 جولة بينما وقف رصيد نادي شيفيلد يونايتد عند النقطة 28 بالمركز الثامن بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.



