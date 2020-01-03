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محامية تكشف عقوبات المتحرشين بـ"فتاة المنصورة"

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:50 ص
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واقعة التحرش بفتاة المنصورة
واقعة التحرش بفتاة المنصورة
هدير حمزة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم وغير أدمي، في احتفالات العام الميلادي الجديد، يرصد واقعة تحرش جماعي بفتاة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث أظهر تجمهر عدد كبير من الشباب حولها والتحرش بها جنسيًا ومحاولتها الهروب، ولكن لم تستطع لكثرة عدد المتحرشين من حولها، إلى أن تمكن شبان من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقعة.

واقعة تثير الجدل والاستياء
 كما تصدر هاشتاج "#فتاة_المنصورة" موقعي "فيسبوك" و"تويتر" ليصبح الأكثر تداولا من يومها وحتى الآن وكذلك تصدر موقع البحث "جوجل".

وقالت دينا المقدم المستشارة القانونية، في تصريح خاص إلى "الفجر" إن "فعل التحرش وانتهاك حرمات بناتنا بقى شئ قاسى ومتكرر، وأناشد الرئيس والبرلمان بتغليظ العقوبات والضرب بيد من نار كل من تسول له نفسه هذا الفعل".

وناشدت "المقدم" السيسي بسرعه التدخل قائلة: "أذكر الرئيس بأنه ذهب يوما ما إلى فتاة التحرير التي تم التحرش بها في بداية توليه، ولكن ياريس ليس بالزهور تشفى معلولة التحرش، شبابنا بحاجة إلى التربية وقانون ينفذ بمنتهى القوة، من حقنا نعيش في أمان بعيدًا عن سُعار المتحرشين".

ولفتت المحامية إلى أن واقعة فتاة المنصورة، سوف تُغلظ فيها العقوبة إذا كانت الفتاة قاصر، أي أقل من 18 عام، موضحة أن الواقعة لا تُصنف في القانون على أنها تحرش جنسي فقط، ولكنها أربع جرائم في نفس الوقت، وهي: "هتك عرض، تحرش جنسي، فعل فاضح في الطريق العام، تصوير بدون إذن".

4 جرائم في جريمة واحدة
 واستعرضت "المقدم" تصنيفها لكل جريمة منهم كالتالي:
أولا: تصنف الواقعة في القانون كجريمة هتك عرض لأن الفعل الذي وقع كان الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، ولا يقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار، وكل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.

ثانيا: جريمة تحرش: والتحرش هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرًا، وهو ما ظهر جليا في فيديو فتاة المنصورة.

وأوضحت أن عقوبة التحرش تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

ثالثا: يمكن تصنيف الواقعة أيضا عل أنها فعل فاضح في الطريق العام، ويعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى، وكل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

وأشارت "المقدم" إلى أن الجريمة الرابعة هي التصوير بدون إذن، وهو ما يعاقب عليه بالحبس لمدة ٦ شهور.

وأضافت "المقدم" أن من حق فتاة المنصورة أن ترفع قضية تعويض عن الضرر الواقع عليها، ولابد من أن ياخذ كل متعدي العقاب الرادع لفعله، وأنها ستساندها كما فعلت مع فتاة العياط من قبل.

واختتمت حديثها: "دا عرضي وشرفي، أنا مستعدة الدفاع عن فتاة المنصورة وبحاول الوصول لها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية".
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