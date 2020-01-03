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مشوار وأرقام وهدّافي دمنهور في الدور الأول للقسم الثاني

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:11 ص
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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نجح فريق دمنهور في تقديم نتائج إيجابية، خلال جولات، الدور الأول، للمجموعة الثالثة، من مسابقة دوري القسم الثاني، رغم تعادله في 3 مباريات، والفوز في 4 مباريات، وتلقى 3 هزائم فقط، نجح في التواجد بالمركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن فاركو صاحب الصدارة.

حيث تُعد هذه البداية أفضل نتائج لدمنهور منذا سنوات طويلة خاصة أنه مازال يُنافس بقوة على الصعود للدوري الممتاز.

خاض فريق دمنهور11 مباراة بالدورالأول، حقق خلالهم ثلاثة تعادلات أمام بلدية المحلة ، ومالية كفر الزيات، والرجاء، وحقق الفوز في 5 لقاءات علي حساب، بيلا، والأوليمبي، والحمام، ودكرنس، وأبوقير، وهُزم في 3 مباريات من، غزل المحلة، وفاركو، وكانت الخسارة من المنصورة، بالجولة التاسعة سببا في رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة خالد القماش، ليتولي كمال فريد القيادة الفنية في آخر جولتين، ليحقق التعادل خارج ملعبة مع الرجاء، 1-1 ويفوز علي أبوقير بهدفين دون مقابل، في ختام الدور الأول.

أبرز لاعبي الفريق البحراوي خلال الدور الأول، عمرو الصعيدي، رضوان يوسف، السيدعبدالعال، زيدان، اسماعيل ، أحمد متعب، علي العربي اسلام رمضان.

وسجل دمنهور خلال منافسات الدور الأول 14هدف ودخل في مرماه 11هدف.

هدّافي دمنهور في الدور الأول

سجل اللاعب وحيد محسن صانع الألعاب 6 أهداف، وأحمد العوضي 3 أهداف، وعمار شرف 3 أهداف، وأحمد متعب هدفين،.

ويبحث الجهاز الفني الحالي بقيادة كمال فريد عن تدعيم صفوفه بأربعة صفقات مميزة، في مراكز الدفاع والهجوم.

تحدي الإمكانيات والظروف

برغم الظروف المادية الصعبة داخل نادي دمنهور تأمل الجماهير البحراوية ، أن يكون الصعود من حليف فريقهم هذا الموسم، حيث يسعى الفريق لتحدي الظروف والإمكانيات، لتحقيق أحلام وآمال جماهيرهم.

وتشهد قائمة دمنهور في الموسم الحالي كلاً من : خميس حسني ، وعصام عادل ، ومحمود فتحي ، وأحمد العوضي ، وعمرو الصعيدي ، ومحمد عبد الرحيم ، وعلي العربي ، وعمر صبحي ، رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإسلام رمضان، وابراهيم حميدو، وزيدان اسماعيل ، والسيد سويلم ومصطفى السيد، وسعيد حكيم و عمار شرف ومحمد جمال ورجب العربى وأحمد متعب وأحمد درة ووحيد محسن وموندا.

وتم تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين وهم أحمد بركات، ومحمد سعيد، وحسين غنيم، ومحمد رضوان، وإسلام غلاب، وعبدالرحمن أسامة، ورمضان عيد، وأيمن رشوان.

ويضم الجهاز الفني للفريق البحراوي كلاً من : كمال فريد مديرًا فنيًا، وأحمد النعناعي مدربا عاما، ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين و، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين ونشأت أباظة أخصائي علاج طبيعي، ومحمد الطنيخي أخصائي تأهيل بدني.


ترتيب فرق المجموعة الثالثة عقب نهاية الدور الأول :

1- فاركو 23 نقطة

2- غزل المحلة 21 نقطة

3- دمنهور 18 نقطة

4-المنصورة 16 نقطة

5- الرجاء 16 نقطة

6- بلدية المحلة 16 نقطة

7- الحمام 15 نقطة

8- دكرنس 15 نقطة

9- أبوقير للأسمدة 13 نقطة

10- الأوليمبى 12 نقطة

11- مالية كفرالزيات 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط
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